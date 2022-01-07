القبض على مطلوبين اثنين بقضايا مختلفة في بابل

2022/01/07 | 15:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على اثنين من المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة شمالي المحافظة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارزها شمالي المحافظة، تمكنت من خلال التدقيق الامني من إلقاء القبض على شخصين ضبط بحوزتهما على أربعة أدوات مختلفة لتعاطي مادة الكريستال المخدرة مع نحو (٩) […]

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