الأغلبية التي عليها يتقاتلون..!

2022/01/07 | 15:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسن المياح || المقصود بكل أغلبية التي عليها يتقاتلون ، ويتنافسون ، ويؤكدون ، في تشكيل الحكومة الجديدة ، والتي اليها يدعون ، ويروجون ، ويريدون ….، هي أما أغلبية فاسدة ، أو أغلبية مفسدة …..ولو جمعناهما في أغلبية واحدة ، كخلطة عطار ماهر ، وجمع بقال محترف ، وتفكير مكيافيلي […]

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