العثور على جثة رجل مجهول الهوية في بغداد (صورة) – عاجل

2022/01/07 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بان قوة امنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية في منطقة السيدية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مفرزة من مركز شرطة السيدية ومفرزة من الادلة الجنائية عثرتا على جثة رجل مجهول الهوية يبلغ من العمر(30) سنة عليها اثار اطلاق نار في منطقة الرقبة والظهر".

واضاف المصدر انه "تم رفع الجثة من قبل مركز شرطة السيدية وتم تبني الحادث من قبلهم".

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