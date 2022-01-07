آخر تحديثات مستشفى برشلونة

2022/01/07 | 15:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة أعلن نادي برشلونة الاسباني، اخر تحديثات لاعبيه المصابين، اليوم الجمعة.وذكر النادي في بيان ترجمته وكالة/ المعلومة/ ان “اللاعب رونالد أروجو اجرى عملية جراحية ناجحة لكسر في المشط الثاني والثالث من يده اليمنى وسيكون متاحاً للمدرب حال تماثله للشفاء”.واوضح ان “اللاعبين ديست وبالدي وغافي تماثلوا للشفاء من الاصابة بفيروس كورونا وانضموا الى […]

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