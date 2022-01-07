2022/01/07 | 15:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع في محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن وجود ضغوط سياسية من كتلة فائزة بالانتخابات على المحافظ لتقديم الاستقالة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “كتلة فائزة بالانتخابات وتملك عددا كبيرا من المقاعد تمارس ضغطا منذ أيام لدفع المحافظ حسن منديل السرياوي لتقديم استقالته من منصبه”.وأضاف ان “المحافظ رفض بحجة […]

ظهرت المقالة ماكينة الإقالة تتجه نحو بابل..



ضغوط سياسية لدفع محافظها على الاستقالة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكينة الإقالة تتجه نحو بابل.. ضغوط سياسية لدفع محافظها على الاستقالة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكينة الإقالة تتجه نحو بابل.. ضغوط سياسية لدفع محافظها على الاستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).