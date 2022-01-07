2022/01/07 | 15:18 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لم يعد توصيف الواقع اللبناني ذا نفع، فالجميع يعرف المأساة وأبعادها الإنسانية، الاجتماعية، النفسية، الوطنية، الاقتصادية والمالية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظرة من "الجحيم اللبناني" إلى أحوال "العدو الإسرائيلي" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظرة من "الجحيم اللبناني" إلى أحوال "العدو الإسرائيلي" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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