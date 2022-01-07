2022/01/07 | 15:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد توصيف الواقع اللبناني ذا نفع، فالجميع يعرف المأساة وأبعادها الإنسانية، الاجتماعية، النفسية، الوطنية، الاقتصادية والمالية.

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