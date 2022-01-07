موكب مهيب.. مشاهد جديدة من مراسم تشييع ضحايا ’مجزرة جبلة’ (فيديو)

2022/01/07 | 15:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهر مقطع مصور، الجمعة، مشاهد جديدة من مراسم تشييع ضحايا "مجزرة جبلة"

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأظهر فيديو، حصل "ناس" على نسخة منه، (7 كانون الثاني 2022)، مراسم تشييع ضحايا "مجزرة جبلة" بموكب مهيب، نحو مثواهم الأخير في مقبرة المحمودية.

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