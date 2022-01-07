وزير الثقافة يوجه برفع أي إضافات تسيء للمعالم الاثرية والتراثية

2022/01/07 | 15:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الجمعة، برفع أي إضافات تسيء الى المعالم الآثارية والتراثية، مشددا على عدم الاجتهاد بهذا الأمر.وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز، إن “الوزير حسن ناظم وجه الجهات المتخصصة برفع أي إضافات تسيء الى المعالم الآثارية والتراثية وعدم الاجتهاد بذلك”.وأضافت أن “ناظم شدد […]

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