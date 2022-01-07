بالفيديو.. شبهات فساد تطال اهم مشاريع الكهرباء في ديالى

2022/01/07 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى حصلت بغداد اليوم على فيديو مقتضب يظهر اسلاك كهربائية قديمة استخدمت في انجاز خط ستراتيجي لايصال الكهرباء لاثنين من اهم مدن الحدود شرق ديالى وهما( مندلي- قزانية) والذي كلف ميزانية المحافظة مئات الملايين من الدنانير وجرى افتتاحه في تشرين الاول الماضي لانهاء ازمة الكهرباء المستمرة منذ اكثر من 18 سنة لمناطق الحدود وقراها بشكل عام وسط دعوات من قبل الاهالي بفتح تحقيق عاجل من قبل مقر وزارة الكهرباء لبيان مدى صلاحية الاسلاك المستخدمة في الخط.

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