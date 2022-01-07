نائب سابق يكشف عن موقف القوى الشيعية والسنية من تشكيل الحكومة

2022/01/07 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب السابق عباس يابر، اليوم الجمعة، عن موقف القوى الشيعية والسنية من تشكيل الحكومة المقبلة، فيما أشار إلى انها ستكون حكومة توافقية.

وقال يابر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "ولادة الحكومة المقبلة لن تكون سهلة وسريعة بسبب وجود أطراف تحاول زرع الخلافات بين الكتل الشيعية لكي تكون الحكومة القادمة غير قادرة على النهوض بالمسار الخدمي والامني والاقتصادي، ولكن في نهاية المطاف سيكون هنالك اتفاق وستتوحد الكتل الشيعية كما توحدت الكتل السنية".

وأضاف ان "هنالك مفاوضات مستمرة بين جميع الكتل السياسية، الأمر الذي سيؤدي إلى توحد البعض منها وانشقاق البعض"، مبيناً أن "جميع النقاط الخلافية من الممكن الاتفاق عليها بعد انعقاد جلسة مجلس النواب الأولى".

ولفت اليابر إلى ان "هنالك أمر ايجابي فيما يخص العملية السياسية بالانشقاقات القادمة وهو تشكيل عدد من الكتل السياسية المستقلة جبهة معارضة داخل البرلمان وهذا سيكون أمراً ايجابياً وصحياً في مسألة تشكيل الحكومة".

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