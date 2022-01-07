سياسة الالهاء والدولة من جهاز قمع إلى جهاز لتحقيق أهداف الثورة - بشير الحامدي

2022/01/07 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي "حافظوا على تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية ...



أبقُوا الجمهور مشغولا، مشغولا، مشغولا دون أن يكون لديه أي وقت للتفكير، فقط عليه العودة إلى المزرعة مع غيره من الحيوانات الأخرى." مقتطف وثيقة "أسلحة صامتة من أجل خوض حروب هادئة" لنعوم تشومسكي....دعنا من الموقف الساذج السطحي الذي يعتبر أن نقد قيس سعيد لا يمكن إلا أن يصبّ في مصلحة الخوانجية والذي يواجه به كل ناقد لس ......





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