دوي انفجار وسط الصين

2022/01/07 | 15:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وقع الانفجار، اليوم الجمعة، في مدينة تشونغتشينغ في وسط الصين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي.وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقع انفجار في منطقة وولونغ، نتج عنه وقوع أشخاص تحت الأنقاض، ولا يزال عددهم مجهولاً.تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث.يعيش أكثر من 32 مليون […]

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