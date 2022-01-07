اتحاد الكرة يشكر الاطراف المساهمة بعودة النقل التلفزيوني لمباريات الدوري الممتاز

2022/01/07 | 15:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بالشكر لكافو الاطراف المساهمة.بعودة النقل التلفزيوني لمباريات الدوري الممتاز وذكر بيان صادر عن الاتحاد ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “يعربُ عن تقديمِ شكره وامتنانه العاليين الى جميع الأطرافِ التي ساهمت بعودةِ واستقرارِ النقلِ التلفزيوني وبث معظم مبارياتِ الدوري الممتاز”.وأضاف انه “يؤكدُ حرص شبكة الإعلامِ […]

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