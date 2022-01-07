القبض على مسؤول “الدعم المالي واللوجستي” لداعش في كركوك

2022/01/07 | 15:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة عن القاء القبض على مسؤول ما يسمى الدعم المالي واللوجستي لتنظيم داعش الارهابي في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها تمكنت بعملية استخبارية دقيقة وبالتعاون مع الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، من القبض على مسؤول الدعم المالي واللوجستي لعصابات داعش الإرهابية في […]

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