2022/01/07 | 15:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، اخر تطورات تلوث مياه نهر ديالى.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الجفاف دفع الى ردائه مياه نهر ديالى بشكل كبير جدا وما موجود فيه هي مياه البزل ومسارات مجاري بعض المناطق ما يعني انه في اعلى معدلات التلوث بالوقت الراهن”.واضاف الحيالي،ان” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تكشف اخر تطورات تلوث” نهر ديالى” وتؤكد: الوضع ماساوي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تكشف اخر تطورات تلوث” نهر ديالى” وتؤكد: الوضع ماساوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).