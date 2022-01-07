الرئيس يوعز للقوات الأمنية بإطلاق النار من دون انذار

2022/01/07 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الرئيس الكازاخستاني قاسم توكايف أمرا سمح فيه للقوات الأمنية بإطلاق النار على من وصفهم بالإرهابيين دون تحذير.

وأكد توكايف في كلمة ان بلاده تتعامل مع عصابات أجنبية وأن عشرين ألف إرهابي شاركوا في الهجوم على ألما آتا مشددا على ضرورة القضاء على العصابات.وأعرب الرئيس الكازاخستاني عن امتنانه لقادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الدعم الذي تقدمه لكازخستان خاصا بالذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال عنه انه استجاب بسرعة لطلب المساعدة.

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