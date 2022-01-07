اعتقال شبكة تتاجر بالفتيات تديرها امرأة وسط بغداد

2022/01/07 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد تفكيك شبكة للمتاجرة بالفتيات مكونة من 7 متهمات ورجل، في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن عملية القاء القبض على العصابة جرت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكافحة جرائم الإتجار بالبشر فرع الرصافة، لافتة إلى أن هذه الشبكة كانت تدار من قبل امرأة، وتمت احالتهم وفق احكام المادة 234 من قانون العقوبات.

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