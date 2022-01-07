من امريكا الفنان العراقي صاحب شاكر : ابني سيدفن في كربلاء بناء على امنيه

2022/01/07 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الفنان والاعلامي العراقي المغترب

صاحب شاكر، اليوم الجمعة، ان جثمان ولده

الذي اغتيل في احدى ولايات امريكا قبل

ايام سيصل الثلاثاء الى العراق وسيتم

دفنه في كربلاء المقدسة بناء على

امنيته.

وذكر شاكر

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