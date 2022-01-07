قيادي في الفتح: الجريمة تصاعدت بعد رفع الدولار..خلقت 3 مشاكل داخل المجتمع

2022/01/07 | 15:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الجمعة، بان الجريمة تصاعدت بشكل لافت بعد قرار رفع الدولار في الاسواق العراقية.وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الوضع الاقتصادي عامل مهم في تعزيز استقرار المجتمعات والفقر هو الداء لكل الاشكالات الامنية ومنها الجريمة المنظمة مؤكدا بان رفع سعر الدولار كان له تبعات قاسية على […]

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