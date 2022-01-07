وزير خارجية فرنسا: المفاوضات النووية تسلك مساراً

2022/01/07 | 15:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة، أن المحادثات حول ملف إيران النووي تتقدّم على "مسار إيجابي إلى حد ما" لكنه ذكّر بأهمية اختتامها سريعا.

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