’أفخاي أدرعي’ ينشر صوراً من تدريبات لـ ’حزب الله’ على الطائرات المسيّرة

2022/01/07 | 15:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف الجيش الإسرائيلي عن صور سرية لتدريبات خاصة بحزب الله، حصل عليها من طائرة مسيرة تابعة للحزب تم إسقاطها مؤخرا بعد عبورها الحدود اللبنانية باتجاه إسرائيل.

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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "مسيّرة تابعة لحزب الله أٌسقطت مؤخرًا كانت تحوي صورًا سرية يبدو أنها للقوات الخاصة التابعة للحزب خلال تمرين خاص بتشغيل طائرات مسيرة".

وأكد أدرعي أن هناك "ارتفاعًا في عدد مسيرات حزب الله التي أسقطتها قوات جيش الدفاع في الأشهر الأخيرة".

سمح بالنشر: مسيّرة تابعة لحزب الله أسقطت مؤخرًا كانت تحوي صورًا سرية يبدو انها للقوات الخاصة التابعة للحزب خلال تمرين خاص بتشغيل طائرات مسيرة.



كما سجّل ارتفاعًا في عدد مسيرات #حزب_الله التي أسقطتها قوات جيش الدفاع في الأشهر الأخيرة pic.twitter.com/4Il3zogPSB

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 7, 2022

وأضاف: "تمكنت قواتنا في الأشهر الأخيرة من إسقاط مسيرة لحزب الله الإرهابي عبرت الحدود باتجاه السيادة الإسرائيلية واٌستخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات".

وتابع: "لقد احتوت المسيرة على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المسيّرة، أظهرت صور مشغليها من عناصر الحزب".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "في الأشهر الأخيرة، بدأت فرقة الجليل باعتماد تشكيلة خاصة ضد نشاطات حزب الله الإرهابي باستخدام المسيّرات ساهمت وعززت قدرات الجيش على رصدها بعد عبورها الحدود تجاه إسرائيل مما سجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطائرات المسيّرة التي أُسقطت على يد قواتنا، آخرها كان الأسبوع الماضي".

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