2022/01/07 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أجريت بعد ظهر اليوم الجمعة، قرعة ثمن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، للموسم الحالي، وذلك بعد أن حسم 16 فريقاً تأهلهم الى هذا الدور.

ومن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور من المسابقة أيام 19 و 20 كانون الثاني الجاري.

وجاءت نتائج القرعة كالاتي:

أتلتيكو بالياريس × فالنسيا

جيرونا × رايو فاليكانو

خيخون × قادش

إلتشي × ريال مدريد

سوسيداد × أتلتيكو مدريد

ريال بيتيس × أشبيلية

أتلتيك بيلباو × برشلونة

ريال مايوركا × إسبانيول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. نتائح قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. نتائح قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).