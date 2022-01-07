القبض على ما يسمى مسؤول الدعم المالي واللوجستي لداعش في كركوك

2022/01/07 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، من القاء القبض على على ما يسمى مسؤول الدعم المالي واللوجستي لداعش في كركوك .

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "وبعد عملية استخبارية دقيقة وبالتعاون مع الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تم القبض على مسؤول الدعم المالي واللوجستي لعصابات داعش في محافظة كركوك والمطلوب وفق احكام المادة ٤/إرهاب".

وأضافت ان "عملية الاعتقال قد تمت بعد استحصال الموافقات القضائية ، ومن خلال التحقيق الميداني اعترف على اماكن تواجد للإرهابيين وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص ودك تلك الاوكار حيث تم العثور على وكر يحتوي على خيمة مجهزة بمواد لوجستية للمبيت فيها".

وأوضحت الخلية في بيانها انه " تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الارهابي ،وردم الوكر دون حادث يذكر".

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