2022/01/07 | 15:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الجمعة، عن إلغاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري لزيارته الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز إن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ألغى زيارته المقررة اليوم الى النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.وأضاف أن “أسباب الالغاء تعود إلى اصرار الصدر […]

ظهرت المقالة بسبب المالكي..



مصدر: العامري يلغي زيارته الى النجف للقاء الصدر أولاً على ايرث نيوز.

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