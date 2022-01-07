الحل السياسي -المستحيل- في سوريا - مروان عبد الرزاق

2022/01/07 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مروان_عبد_الرزاق تبحث الشعوب عبر التاريخ عن حقها في الحرية والعيش الكريم، ضد الاستبداد العسكري والديني.



وتمثل الثورة الفرنسية "١-;-٧-;-٨-;-٩-;-"، في التاريخ الحديث فجر الحرية لأوروبا والعالم، حيث أصبحت أوروبا بعد عقود من الزمن راعية للحرية وحقوق الإنسان.ومازالت البلدان المتخلفة، ومنها البلدان العربية تنتظر ذلك الفجر الجديد.



إلى أن جاء ذلك الفجر عبر "الربيع العربي"، في "٢-;-٠-;-١-;-١-;-" ......





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