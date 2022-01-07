مشعان الجبوري: مازلت قلقا من الحلبوسي وأخشى الغدر والاستهداف

2022/01/07 | 16:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابدى القيادي في تحالف العزم مشعان الجبوري، الجمعة، قلقه من ما اسماه بغدر رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، مبينا ان الخنجر سيكون رئيس تحالف بـ”العزم نتقدم”.وقال الجبوري في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان” الحلبوسي يريد تفويضًا من المكون لتولي رئاسة البرلمان و مازلت قلقا من الحلبوسي وأخشى الغدر والاستهداف”.واضاف ان […]

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