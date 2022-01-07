الاستخبارات تعلن القبض على مسؤول الدعم المالي واللوجستي لداعش في كركوك

2022/01/07 | 16:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على ما يسمى مسؤول الدعم المالي واللوجستي لداعش في محافظة كركوك.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه استمراراً للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للقصاص من الزمر الارهابية وتجفيف منابعهم من الداعمين لداعش …

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