2022/01/07 | 16:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يُعلَن الفائزون بجوائز “جولدن جلوب” السينمائية، الأحد، خلال احتفال من دون نجوم ولا سجادة حمراء ولا نقل تلفزيوني مباشر، فهل لا يزال لهذه الجوائز وزن أم انتهى عهدها الذهبي؟.تفيد شركات الإنتاج الهوليودية عادةً من توزيع جوائز “جولدن جلوب” وما يرافق هذه المناسبة من بهرجة وأجواء احتفالية للتسويق لأفلامها ومسلسلاتها، لكنها اتخذت هذه […]

ظهرت المقالة الاحد المقبل..



توزيع جوائز “جولدن جلوب”بلا نجوم وجمهور وإعلام أولاً على ايرث نيوز.

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