2022/01/07 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق قائد فيلق القدس في الحرس الثوري

الإيراني، إسماعيل قاآني، على الوجود

الأمريكي في العراق، وعمليات الانسحاب

الأخيرة منه، فيما أشار إلى أن بقاءهم

سيدفعهم لاحقاً إلى مغادرة المنطقة

بطريقة "أكثر خزياً م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتقام قد بدأ.. قاآني يعلق على الانسحاب الأمريكي من العراق والهجمات الأخيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتقام قد بدأ.. قاآني يعلق على الانسحاب الأمريكي من العراق والهجمات الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).