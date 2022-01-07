خلال 10 سنوات..

2022/01/07 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الأغذية والزراعة "فاو"

التابعة للأمم المتحدة، عن ارتفاع

أسعار المواد الغذائية على مستوى

العالم إلى أعلى مستوياتها خلال العشر

سنوات الماضية.

وذكر تقرير للمنظمة الأممية أن مؤشرها

لأسعار الغذ

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