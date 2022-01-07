انفجار رالي دكار

2022/01/07 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر خبير فرنسي أن الانفجار الغامض الذي استهدف سيارة سائق فرنسي في رالي دكار الصحراوي في السعودية يشكل "ضربة للمنظمين والسعودية"، في حين أكد أحد الأشخاص الذين كانوا في السيارة لحظة الحادث أنه كان "هجوما".

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