( ضعف البشر في رؤية قرآنية ) : الكتاب كاملا - أحمد صبحى منصور

2022/01/07 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور هذا الكتاب هذا الكتاب خلاصة لتجربة حياة ، استخلصت منها كيف يهزم الضعيف عوامل الاستضعاف والإحباط واليأس ، وأن يواجه ظروفه الاجتماعية التي جعلته ضعيفا بعزيمة قوية ، ثم لا يكتفى بذلك بل يواجه ضعف المجتمع والناس ويواجه أكابر المجرمين من المستبدين وشيوخ الأزهر ورجال الدين .الفهرس مقدمة الفصل التمهيدى : عن ضعف البشر ضعف البشر الجسدى في لمحة عامة لُطف الله جل وعلا بضعف البشر ......





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