التكسب بالدين تجارة في الله - عباس علي العلي

2022/01/07 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي رجل الدين الذي يتخذ من علمه بالدين وسيلة للتعيش والارتزاق ليس افضل ولا أكرم من بائع الخضرة أو الحطاب أو سائق التكسي، فكل أولئك عمال مجدين بجهدهم البدني الخالص لا يحتاجون إلا لشيء بسيط من المعرفة لممارسة المهنة وقد يبقون العمر كله لا يحتاجون ما أحتاجوا له في نقطة البداية، رجل الدين المتكسب أيضا ما إن يتعلم أساسيات المهنة التي يزاولها ويباشر عمله لا يحتاج بعدها أكثر من ذلك سوى التزينات واللمحات ......





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