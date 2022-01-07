القبض على 7 ارهابيين في كركوك

2022/01/07 | 16:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت مفارز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على سبعة ارهابيين في كركوك.وذكر في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبعد إستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على سبعة عناصر ارهابية ينتمون لعصابات داعش الاجرامية في مناطق متفرقة من المحافظة”.واضاف […]

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