2022/01/07 | 16:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يلقي القبض على سبعة إرهابيين في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يلقي القبض على سبعة إرهابيين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).