الأمن الوطني يلقي القبض على 7 ارهابيين في كركوك

2022/01/07 | 16:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، القبض على سبعة ارهابيين في محافظة كركوك.وذكر بيان للجهاز، انه بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبعد إستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على سبعة عناصر ارهابية ينتمون لعصابات داعش الاجرامية في مناطق متفرقة من المحافظة.واوضح البيان، ان المتهمين اعترفوا بعملهم […]

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