الكشف عن 5 مشاريع مائية مهمة في ذي قار

2022/01/07 | 16:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مدير دائرة ماء ذي قار، باسم جار الله ، اليوم الجمعة، عن خمسة مشاريع مهمة قيد الانجاز تنفذها مديرية الماء لتعزيز خدماتها في عدد من مناطق المحافظة.وقال جار الله في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “مديرية ماء ذي قار وبالتعاون مع صندوق إعمار المحافظة، احالة خمسة مشاريع مهمة للتنفيذ بسعة […]

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