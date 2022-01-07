الجلسة الأولى تبقى مفتوحة الى حين انتخاب رئيس المجلس ونائبيه

2022/01/07 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد مجلس النواب الجديد جلسته الأولى يوم الأحد برئاسة النائب الأكبر سناً محمود المشهداني ويقضي الدستور العراقي بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بأغلبية مطلقة لأعضاء المجلس خلال 15 يوما خلال جلسة مفتوحة.

وبحسب الدستور أيضا ينتخب المجلس خلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي بدوره يكلف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.

هذا وتشهد مقار الأحزاب والكتل السياسية جولات حوار وزيارات مكوكية بين جميع الأطراف بهدف الاستعداد للجلسة الأولى للبرلمان، وتسمية المرشحين لشغل الرئاسات الثلاث.

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