2022/01/07 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

الأمن الوطني يعتقل سبعة ارهابيين في

كركوك

بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت

مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة

كركوك وبعد إستحصال الموافقات القضائية

من القاء القبض على سبعة عناصر ارهابية

ينتمون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يعتقل سبعة ارهابيين في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يعتقل سبعة ارهابيين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).