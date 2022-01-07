هذه مواعيدها.. قمة كروية ومباريات مهمة في الجولة 18 من الدوري الممتاز

2022/01/07 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق يوم الاثنين المقبل، منافسات

الجولة 18 من الدوري العراقي الممتاز

لكرة القدم، وذلك بإقامة أربع مباريات،

ثلاث منها في الساعة الثانية ظهراً،

تجمع فريقا أربيل مع ضيفه نوروز على

ملعب دهوك، ونفط ميسان

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