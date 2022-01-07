وسط المحادثات النووية.. إيران تستعرض صواريخها

2022/01/07 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت إيران ثلاثة صواريخ باليستية في ساحة للصلاة بالهواء الطلق في وسط العاصمة، طهران، يوم الجمعة، في الوقت الذي تتعثر فيه المحادثات في فيينا لإحياء اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

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