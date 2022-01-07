الأمن الوطني يلقي القبض على 7 مطلوبين في كركوك

2022/01/07 | 16:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكن الأمن الوطني، الجمعة، من القبض على سبعة "ارهابيين" في محافظة كركوك.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (7 كانون الثاني 2022)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على سبعة عناصر ارهابية ينتمون لعصابات داعش الاجرامية في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف البيان "اعترف المتهمون بعملهم سابقا فيما تسمى ولايتي كركوك والانبار، وتمت إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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