2022/01/07 | 16:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة بالفيديو..لحظة وصول الوفد الكردي الى مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. لحظة وصول الوفد الكردي الى مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. لحظة وصول الوفد الكردي الى مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).