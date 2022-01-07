الماكنة تعمل من جديد.. إعلام الإرهاب يستفيق بنشاط والحشد يحصي أخباره المزيفة

2022/01/07 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، أن ماكنة داعش الإعلامية ضخت 15 خبرا وهميا خلال 11 يوما في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى، صادق الحسيني، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "التضليل ونشر الاخبار الكاذبة والوهمية لاتزال عنوانا مهما في ماكنة داعش الاعلامية في محاولة يائسة منه لرفع معنويات عناصره ضمن قاطع ديالى".

وأضاف أن "ماكنة داعش الاعلامية ضخت 15 خبرا وهميا كاذبا خلال 11 يوما عن عمليات وهجمات في ديالى ليس لها اي صحة اخرها الهجوم على نقطة مرابطة شمال قضاء المقدادية مساء يوم امس وقتل مقاتل بالحشد الشعبي والخبر في حقيقته غير صحيح".

وأشار إلى أن "اسلوب الاخبار الوهمية ونشرها في مواقع وصفحات ومنصات تابعة لتنظيم داعش الارهابي تاتي في سياق الحرب النفسية لكنها فاشلة لان الراي العام بات يدرك اكذوبة اعلام التنظيم الذي يحاول خلط الاوراق من اجل التاثير على الامن والاستقرار".

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