الأمن الوطني يلقي القبض على سبعة ارهابيين في كركوك

2022/01/07 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، بأن الأمن الوطني ألقى القبض على سبعة ارهابيين في كركوك.وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبعد إستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على سبعة عناصر ارهابية ينتمون لعصابات داعش الاجرامية في مناطق متفرقة من المحافظة".وأضافت، أن "المتهمين اعترفوا بعملهم سابقا فيما يسمى ولايتي كركوك والانبار"، مشيرة إلى "إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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