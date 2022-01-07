2022/01/07 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وتشير تقارير الى أن الأميركيين اتفقوا مع السلطات العراقية على توزيع مهمات الحماية، بحيث يتسلّم الجيش العراقي حماية مداخل القواعد العسكرية والتأكد من هوية الأشخاص وذلك بحسب اتفاقيات الحوار الاستراتيجي.

كما احتفظ الأميركيون بقدرات دفاعية متطورة مثل شبكات سي رام ومنظومات عالية التقنية لرصد أية تحركات أو أية استعدادات لمهاجمة مواقعهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي تسلم حماية مداخل مقار المستشارين والخبراء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش العراقي تسلم حماية مداخل مقار المستشارين والخبراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).