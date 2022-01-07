بلومبيرغ: لا بد أن يعي النظام الإيراني قوة الردع لدى واشنطن

2022/01/07 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت وكالة بلومبيرغ أن يعمد القادة الإيرانيون إلى مناقشة قضية مقتل سليماني مع الجانب الأميركي في السنوات المقبلة.

وفي تحليل للصحفي، إيلي لايك، المختص بقضايا الأمن القومي الأميركي، قال إن ايران ترى في مقتل سليماني مبررا لإعادة إحياء البرنامج النووي وتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط.



وأشار الى ان على الرئيس بايدن أن يؤكد لطهران، أن واشنطن مستعدة لأكثر من مجرد فرض عقوبات اقتصادية.

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