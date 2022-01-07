الصحة: شمول جميع الفئات بالجرعة الثالثة من لقاح مختلف

2022/01/07 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الصحة شمول جميع الفئات بالجرعة الثالثة المعززة من لقاحات فيروس كورونا بهدف تخفيف حدة الموجة الوبائية المقبلة.

الفريق الاعلامي للوزارة اكد ان الوزارة ستسمح للفئات غير المشمولة بتلقي الجرعة المعززة من لقاح كورونا بالتطعيم، وان الجرعة لا تشترط ان تكون من ذات نوع اللقاح الذي تلقاه الشخص قبل ستة أشهر.

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