وصول الوفد الكردي إلى مقر الهيئة السياسية للكتلة الصدرية

2022/01/07 | 17:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حراك تشكيل الحكومة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وصل الوفد الكردي، برئاسة هوشيار زيباري، إلى مقر الهيئة السياسية للكتلة الصدرية في العاصمة بغداد.

وعلم "ألترا عراق"، من مصدر، وصول الوفد الكردي لمقر الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة هوشيار زيباري لـ"مناقشة تشكيل الحكومة الجديدة قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان في 9 كانون الثاني/يناير الجاري".

وقبل يومين، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن اتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني للبدء بمفاوضات مشتركة حول تشكيل الحكومة الجديدة مع الأطراف السياسية في بغداد.

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