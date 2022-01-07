طفل أردني بطلا للعالم في الحساب الذهني

2022/01/07 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حصل الطفل الأردني حمزة المومني صاحب الـ12 عام على لقب بطولة العالم في الحساب الذهني حاصلاً على المركز الأول في المُسابقة.وكانت أول مشاركة لحمزة في 2019 في تايوان ليحصل فيها على المركز الثالث، واستمر في المشاركات العالمية بسبب إصراره على الحصول على المركز الأول بذكاء خارق وبديهة وسرعة حساب.وحصد الطفل حمزة العديد من […]

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